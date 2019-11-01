США предложили 20 млн долларов за разработку противоракетной системы будущего

Планируется, что в рамках данного “соревнования”, компании должны будут создать полноценную систему спутниковых сенсоров, благодаря которым военные смогут отслеживать запуски гиперзвуковых ракет с абсолютно любой точки на планете. Самым главным испытанием для разработчиков является решение физической проблемы, связанной с передачей данных между спутниками. Также перед компаниями стоит задача по снижению уровня помех и возможных внешних воздействий на систему.

По данным, предоставленным американскими военными, победитель программы получит контракт на 20 млн долларов, в рамках которого будет произведена массовая разработка новейших систем. Также в рамках HBTSS победитель должен будет представить собственную систему начинки противоракетной системы обороны будущего до 31 октября 2020 года.