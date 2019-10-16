США предложили установить ограничение на рост рождаемости в бедных странах

Некоторые представители современной науки считают, что в связи с тем, что абсолютно каждому новорожденному требуется пища, то требуется и энергия, необходимая для ее приготовления. Также человечество в связи с ростом популяции требуется все больше энергии для обогрева жилища, транспорт и прочее, за счет чего заметно увеличивается рост выбросов парниковых газов.

Все это очень сильно меняет климат и ученые предполагают, что сокращение количества нежелательных родов вполне способно сдержать глобальное потепление. В первую очередь предлагается сократить бурный рост человеческой рождаемости в бедных странах, так как по словам специалистов, именно там высок процент нежелательных родов, совершаемых из-за отсутствия средств контрацепции.