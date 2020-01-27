США предложили Великобритании создать 5G-альянс для борьбы с Huawei на территории королевства

Так, если верить изданию, глава Белого дома, во время телефонного разговора, предложил британскому премьеру создать совместный проект, который мог бы стать альтернативой участию Huawei в развитии сети 5G в Великобритании. Правда, господин Джонсон принял решение отказаться, так как “это займет слишком много времени”.

При этом что важно, иные источники также сообщили о том, что британский Совет национальной безопасности принял решение о согласии предоставить Huawei определенного рода ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.