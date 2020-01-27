Наука и технологии
Сегодня 13:01
США предложили Великобритании создать 5G-альянс для борьбы с Huawei на территории королевства
Правда, столкнулся с отказом
Британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказала о недавнем разговоре президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В рамках данной беседы два высших чина обсуждали вопрос запуска мобильных сетей пятого поколения силами Huawei на территории королевства — Трамп предложил Джонсону объединиться для противостояния китайскому техногиганту.
Так, если верить изданию, глава Белого дома, во время телефонного разговора, предложил британскому премьеру создать совместный проект, который мог бы стать альтернативой участию Huawei в развитии сети 5G в Великобритании. Правда, господин Джонсон принял решение отказаться, так как “это займет слишком много времени”.
При этом что важно, иные источники также сообщили о том, что британский Совет национальной безопасности принял решение о согласии предоставить Huawei определенного рода ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.