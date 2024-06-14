США представили ядерную батарейку. Ее КПД — более 60%

Разработка, поддержанная Минобороны США, использует инновационное электрохимическое преобразование энергии.

Новая ядерная батарейка способна вырабатывать десятки милливатт энергии более 100 лет. В отличие от других радиоизотопных методов с КПД менее 10%, батарея Infinity Power значительно эффективнее и требует меньше радиоизотопа для выработки того же объема энергии.

Технология также отличается масштабируемостью, что позволяет генерировать мощность от нановатт до киловатт.

Это открывает возможности для применения в различных специализированных областях, таких как медицинские имплантаты, системы питания для глубоководных и космических исследований, а также в удаленных районах.

Генеральный директор компании Джэ Квон отметил, что это открытие знаменует новый этап в истории решений для хранения ядерной энергии.