США предупредили Ирак о возможных санкциях при покупке российских ракет

”Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок”, - заявил Худ. Напомним, что нескольким ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на иракских законодателей, опубликовало статью, в рамках которой сообщалось, что власти Ирака планируют купить у России ракетные системы С-400. Более того, страны уже начали переговоры по этому поводу.

Сообщается, что данные планы властей Ирака связаны с вероятностью вывода войск Соединенных Штатов за территорию страны.