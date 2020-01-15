Наука и технологии
Сегодня 12:44
США предупредили Ирак о возможных санкциях при покупке российских ракет
Посоветовав стране не приобретать ракетные системы С-400
По словам госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худа, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Ирака, если представители страны оснастят армию российскими ракетными системами С-400.
”Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок”, - заявил Худ. Напомним, что нескольким ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на иракских законодателей, опубликовало статью, в рамках которой сообщалось, что власти Ирака планируют купить у России ракетные системы С-400. Более того, страны уже начали переговоры по этому поводу.
Сообщается, что данные планы властей Ирака связаны с вероятностью вывода войск Соединенных Штатов за территорию страны.