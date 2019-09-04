США приготовились к ракетному удару со стороны Китая и Северной Кореи

В число ведомств, принявших участие в мероприятии, вошли агентство по противоракетной обороне, агентство эксплуатационных испытаний системы ПРО и Сухопутные войска Соединенных Штатов. Причем что важно, согласно сообщению в американском издании Defence Blog, в ходе испытаний в Тихом океане, противоракетный комплекс успешно обнаружил, отследил и перехватил выбранную заранее цель.

Напомним, что на данный момент США эксплуатируют Terminal High Altitude Area Defense на территории Польши, Румынии, Японии и Южной Кореи. Делается это в том числе для того, чтобы у Штатов был способ реагировать на потенциальную угрозу со стороны таких стран, как Китай и Северная Корея.