США приложат ещё больше усилий, чтобы отдалить Китай от полупроводниковых технологий

Встречи президента США с премьер-министрами Японии и Нидерландов состоятся поочерёдно. В пятницу, 13 января, состоится встреча Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды, во вторник, 17 января, — с лидером Нидерландов Марком Рютте.

Не планируется заключение каких-либо соглашений, кроме договорённостей об ограничении допуска Китая к полупроводниковым технологиям.

«Президент Джо Байден в ближайшие дни обсудит сотрудничество по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям в ходе следующих один за другим визитов в Вашингтон лидеров Японии и Нидерландов», — сообщило издание Bloomberg.