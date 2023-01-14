США приложат ещё больше усилий, чтобы отдалить Китай от полупроводниковых технологий

США приложат ещё больше усилий, чтобы отдалить Китай от полупроводниковых технологийДля этого Байден встретится с премьерами Японии и Нидерландов
США договорятся с Японией и Нидерландами о ещё больших усилиях для отдаления Китая от полупроводниковых технологий. Президент США Джо Байден намерен «яростно» бороться с Китаем в сфере полупроводниковых технологий. Достичь этого Байден намерен с помощью договорённостей между США, Японией и Нидерландами.
Фото: Azom.com
Встречи президента США с премьер-министрами Японии и Нидерландов состоятся поочерёдно. В пятницу, 13 января, состоится встреча Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды, во вторник, 17 января, — с лидером Нидерландов Марком Рютте.
Не планируется заключение каких-либо соглашений, кроме договорённостей об ограничении допуска Китая к полупроводниковым технологиям.
«Президент Джо Байден в ближайшие дни обсудит сотрудничество по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям в ходе следующих один за другим визитов в Вашингтон лидеров Японии и Нидерландов», — сообщило издание Bloomberg.