Наука и технологии
02:33, 14 января 2023
1 мин.

США приложат ещё больше усилий, чтобы отдалить Китай от полупроводниковых технологий

Для этого Байден встретится с премьерами Японии и Нидерландов

США договорятся с Японией и Нидерландами о ещё больших усилиях для отдаления Китая от полупроводниковых технологий. Президент США Джо Байден намерен «яростно» бороться с Китаем в сфере полупроводниковых технологий. Достичь этого Байден намерен с помощью договорённостей между США, Японией и Нидерландами.

США приложат ещё больше усилий, чтобы отдалить Китай от полупроводниковых технологий

Фото: Azom.com

Встречи президента США с премьер-министрами Японии и Нидерландов состоятся поочерёдно. В пятницу, 13 января, состоится встреча Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды, во вторник, 17 января, — с лидером Нидерландов Марком Рютте.

Не планируется заключение каких-либо соглашений, кроме договорённостей об ограничении допуска Китая к полупроводниковым технологиям.

«Президент Джо Байден в ближайшие дни обсудит сотрудничество по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям в ходе следующих один за другим визитов в Вашингтон лидеров Японии и Нидерландов», — сообщило издание Bloomberg.

Новости партнеров
Новости партнеров