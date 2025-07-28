США приостановили экспортные ограничения на фоне переговоров с Китаем

Согласно публикации, Министерству торговли США было рекомендовано в последние месяцы воздерживаться от принятия жестких решений в отношении китайской стороны. Это решение связано с попытками президента Дональда Трампа наладить контакт с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться новой встречи в этом году.

Между тем, американские и китайские экономические представители должны возобновить обсуждения в Стокгольме. Их цель — урегулировать давние разногласия, вызвавшие затяжной торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира.

В это же время компания Nvidia объявила о возобновлении поставок графических процессоров H20 в Китай. Эти чипы ранее попали под экспортный запрет по соображениям национальной безопасности, но теперь их возвращение рассматривается как часть более широких договоренностей, в том числе по редкоземельным элементам и магнитам.