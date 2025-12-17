США приостановили технологическое соглашение с Великобританией

По данным СМИ, решение было принято на прошлой неделе. Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщается, настаивает на дополнительных уступках со стороны Лондона в торговых вопросах, не связанных напрямую с технологическим партнерством. Речь идет о так называемых нетарифных барьерах, включая правила и нормы для продовольственных и промышленных товаров.

Соглашение под названием «Tech Prosperity Deal» было достигнуто в сентябре во время визита Трампа в Великобританию. Оно рассматривалось как шаг к углублению двусторонних связей в стратегически важных технологических областях.

США остаются крупнейшим торговым партнером Великобритании. Американские технологические компании уже инвестировали в британскую экономику миллиарды долларов, и пауза в соглашении может повлиять на дальнейшее сотрудничество.