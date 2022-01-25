США признали беспомощность украинских ПВО против авиации России

По словам Акса, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, состоящие на вооружении ВКС России, в своём арсенале имеют крылатые ракеты дальнего действия. По этой причине украинские ПВО становятся уязвимыми перед такими самолётами, которым даже не нужно будет пересекать воздушную границу.

Эксперт отметил традиционные приоритеты России в создании противокорабельных ракет, но указал на то, что сейчас на вооружении у России состоит крылатая ракета большой дальности Х-101, отлично показавшая себя в Сирии. И это, по мнению Акса, — грозное оружие.

«Теоретически можно сбивать крылатые ракеты. Но это маловероятно. Каждый раз, когда американцы наносили удары крылатыми ракетами, большая их часть проходила мимо ПВО. Это означает, что единственная работающая защита — это пассивная защита. Чтобы выжить под ракетным натиском, нужно перемещаться, пока это возможно, и окапываться, когда нельзя», — подчеркнул Акс.