США признали, что коронавирус не был создан как биологическое оружие

США неоднократно обвиняли Китай в намеренном заражении людей «уханьским» штаммом коронавируса, с которого началась пандемия. Но доклад на сайте директора Национальной разведки США ставит под сомнение все прошлые обвинения.

Так, на сайте ведомства сказано, что пандемия могла начаться из-за инцидента в Уханьской лаборатории, но официальные лица Китая вряд ли знали об этом в первые месяцы после её начала.

«Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», — сказано в докладе.