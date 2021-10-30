США признали, что коронавирус не был создан как биологическое оружие

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США признали, что коронавирус не был создан как биологическое оружиеЭто подтвердила Национальная разведка США
США, которые ранее обвиняли Китай в намеренном заражении людей коронавирусом, внезапно изменили свою точку зрения. В пятницу, 29 октября, на официальном сайте канцелярии директора Национальной разведки США появился доклад, в котором говорится, что власти Китая не знали о существовании коронавируса до начала пандемии.
США неоднократно обвиняли Китай в намеренном заражении людей «уханьским» штаммом коронавируса, с которого началась пандемия. Но доклад на сайте директора Национальной разведки США ставит под сомнение все прошлые обвинения.
Так, на сайте ведомства сказано, что пандемия могла начаться из-за инцидента в Уханьской лаборатории, но официальные лица Китая вряд ли знали об этом в первые месяцы после её начала.
«Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», — сказано в докладе.
Источник: Вечерняя Москва