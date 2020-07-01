США признали Huawei угрозой национальной безопасности

Что интересно, вместе с Huawei к числу “угроз” была причислена и другая китайская компания, ранее имевшая проблемы с США - ZTE. Таким образом, эти две компании все же попали под официальный запрет для американских телекоммуникационных компаний на использование федеральных денежных средств для приобретения и установки оборудования, произведенного Huawei и ZTE.

”Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу инфраструктуру связи”, - заявили представители Федеральной комиссии по связи США.