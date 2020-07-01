Наука и технологии
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США признали Huawei угрозой национальной безопасности
Тяжба между властями страны и китайской корпорацией длилась с мая 2019 года
Федеральная комиссия по связи США сделала официальное заявление, в результате которого стало ясно, чем же закончилось противостояние Huawei с американскими властями - компанию все же признали угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.
Что интересно, вместе с Huawei к числу “угроз” была причислена и другая китайская компания, ранее имевшая проблемы с США - ZTE. Таким образом, эти две компании все же попали под официальный запрет для американских телекоммуникационных компаний на использование федеральных денежных средств для приобретения и установки оборудования, произведенного Huawei и ZTE.
”Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу инфраструктуру связи”, - заявили представители Федеральной комиссии по связи США.