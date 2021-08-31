США признали наличие проблем в нише гиперзвукового оружия и свою неготовность к войнам будущего

Так, свежий отчёт демонстрирует прежние сроки разработки гиперзвуковых комплексов, пишет Lenta.ru. Например, прототип комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) ожидается лишь к 2023 финансовому году, в то время как завершение программы может состояться и вовсе в 2024-м.

Не лучше и прогнозы и по Conventional Prompt Strike (CPS). Военно-морские силы США смогут рассчитывать на эту модель в 2025 финансовом году. Вооружат ими подводные лодки класса Ohio.

Это и то, что у американских военных на вооружении нет ни одной системы гиперзвукового оружия, привело экспертов к заключению, согласно которому страна до сих пор не готова к ведению полномасштабной войны будущего.