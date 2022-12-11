США признали отставание от Китая в ядерном оружии

США признали отставание от Китая в ядерном оружииНо всё равно считают, что превосходят
Военный эксперт Джеффри Льюис на страницах американского издания Defense News признал, что США фактически отстают от Китая по количеству ядерных боеголовок, установленных на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).
Фото: Asia.nikkei.com
Льюис отметил, что у Китая на сегодняшний день насчитывается 300 МБР, на каждой из них может быть много ядерных боеголовок. У США 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, но по одной ядерной боеголовке на каждой.
В своей статье Льюис ссылается на некий секретный документ, который Стратегическое командование Вооруженных сил Соединённых Штатов представило в Конгрессе.
При этом эксперт утверждает, что США не уступают Китаю, так как большее количество китайских ядерных боеголовок в соотношении с американскими «не имеет значения». По его мнению, нужно считать не только наземные МБР, но и ракеты, которые несут подлодки.
«На самом деле нужно считать МБР и [баллистические ракеты подводных лодок] вместе. И как только вы это сделаете, наше число окажется намного больше, чем у них. Это похоже на бухгалтерский трюк», — считает Льюис.