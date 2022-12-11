США признали отставание от Китая в ядерном оружии

Льюис отметил, что у Китая на сегодняшний день насчитывается 300 МБР, на каждой из них может быть много ядерных боеголовок. У США 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, но по одной ядерной боеголовке на каждой.

В своей статье Льюис ссылается на некий секретный документ, который Стратегическое командование Вооруженных сил Соединённых Штатов представило в Конгрессе.

При этом эксперт утверждает, что США не уступают Китаю, так как большее количество китайских ядерных боеголовок в соотношении с американскими «не имеет значения». По его мнению, нужно считать не только наземные МБР, но и ракеты, которые несут подлодки.

«На самом деле нужно считать МБР и [баллистические ракеты подводных лодок] вместе. И как только вы это сделаете, наше число окажется намного больше, чем у них. Это похоже на бухгалтерский трюк», — считает Льюис.