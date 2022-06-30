США признали провал испытания новейшей гиперзвуковой ракеты

По словам представителя Минобороны США, мероприятие было признано провальным. Никаких подробностей в ведомстве не назвали — известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты.

Американские издания пишут, что это уже вторая попытка запустить гиперзвуковую ракету, которую инженеры разрабатывают в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

Напомним, что ранее в августе 2021 года армия США, в ходе онлайн-брифинга, продемонстрировала запуск, полёт, а также поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Его, помимо CPS, также должна была получить и ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).