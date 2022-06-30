Наука и технологии
Сегодня в 18:12
1 мин.

США признали провал испытания новейшей гиперзвуковой ракеты

На данный момент не совсем ясно, планируется ли продолжить развитие проекта
Представитель Пентагона Тим Горман высказался о лётных испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты. Это то самое тестирование, которое должно было пройти на Гавайях.
США признали провал испытания новейшей гиперзвуковой ракеты

По словам представителя Минобороны США, мероприятие было признано провальным. Никаких подробностей в ведомстве не назвали — известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты.

Американские издания пишут, что это уже вторая попытка запустить гиперзвуковую ракету, которую инженеры разрабатывают в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

Напомним, что ранее в августе 2021 года армия США, в ходе онлайн-брифинга, продемонстрировала запуск, полёт, а также поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Его, помимо CPS, также должна была получить и ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).

Новости партнеров
Новости партнеров