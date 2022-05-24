США признали ракеты российских истребителей одними из лучших для господства в воздухе

Специалисты включили данные модели в список «самых эффективных ракет воздушного базирования». Составило же этот список издание Military Watch.

По словам экспертов из США, ракета большой дальности Р-37М представляет из себя продолжение разработки Р-37 — она создавалась как орудие для перехватчиков МиГ-31М. Боеприпас несёт боевую часть массой 60 кг и способен поражать цели на дальности до 400 км.

Данной ракетой оснащают такие истребители как Су-35С и Су-57.

В свою очередь боезапас средней дальности К-77М может похвастаться радаром с активной фазированной антенной решеткой — она отвечает за высокую точность.