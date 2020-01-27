США признали советский вертолет "высокоэффективным оружием"

Журналисты отдельно отметили тот факт, что во время конфликта подобные летательные аппараты уничтожались переносными зенитно-ракетными комплексами FIM-92 Stinger, которые талибы (представители запрещенной в России террористической организации) получали от американского правительства.

Также The Aviationist сообщила о том, что на сегодняшний день Ми-24, поставляемые из Болгарии, используются военными США для имитации вертолетов потенциального противника. Вполне вероятно, что связано это не в последнюю очередь с тем фактом, что вооруженным силам Соединенных Штатов надо уметь противостоять современному российскому вооружению в воздухе.