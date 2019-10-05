США признали техническое совершенство истребителя Су-35С

”За исключением Су-57, Су-35С является одним из самых совершенных российских военных самолетов. В качестве глубокой модернизации мощного советского Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовой электроникой), новой облегченной рамой, возможностью векторной 3D-тяги и значительно расширенным набором вооружения”, — сообщает американское издание.

Авторы статьи предполагают, что Су-35С был разработан как промежуточное звено до готовности Су-57. Но не смотря на это он показал впечатляющие результаты, что позволит ему конкурировать и с истребителем следующего поколения.