США признали угрозу России

Так, по словам авторов, Россия является основной военной угрозой для Соединенных Штатов. Кроме того, она также угрожает американским интересам на территории Европы. В новой публикации авторы называют Россию “агрессивной в своем поведении”, а также сообщают, что она является “угрожающей с позиции все возрастающих способностей". Специалисты признают, что Россия владеет самым мощным арсеналом ядерного оружия среди всех ядерных стран. По словам авторов, благодаря ему Россия может ликвидировать большое количество целей на территории Соединенных Штатов и стран, имеющих с ними союз.

Отмечается, что Россия не единственная страна, которую опасаются американцы, согласно опубликованному докладу, Китай также представляет опасность. Авторы идентифицируют Китай как “самую всеобъемлющую угрозу, с которой сталкивается США”.