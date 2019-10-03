США признали вербовку россиян через Facebook

Если верить CNN, в первую очередь эти материалы “нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности”. Подобного рода “агитация” появляется в виде таргетированной рекламы в пользовательских лентах, причем только у тех россиян, которые территориально находятся в Вашингтоне, либо его пригороде.

Ситуацию уже прокомментировал глава контрразведывательного отдела вашингтонского представительства ФБР Алан Кохлер. По его словам, ведомство занимается лишь законными действиями, которые могли бы выявить людей, имеющие возможность помочь в обеспечении национальной безопасности США.