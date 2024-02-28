США признались в использовании ИИ для уничтожения целей в Сирии и Ираке

По заявлениям Министерства обороны США, эти технологии эффективны, так как позволяют наносить точечные удары: только в 2024 году Штаты нанесли 85 авиаударов по объектам в Ираке и Сирии. И с 2017 Пентагон искал подрядчиков для реализации Project Maven.

Как отмечается, Минобороны США долгое время пыталась начать сотрудничество с Google в разработке ПО для распознавания объектов на видеозаписях, сделанных беспилотниками. Но Google отказалась ввиду бунта сотрудников, отказавшихся работать на военную машину Штатов и делать софт для боевых действий. Впрочем это не помешало другим компаниям стать подрядчиками Пентагона.

Как вспоминает издание The Register, ещё в 2017 году полковник морской пехоты Дрю Кукор заявил, что Пентагон надеется интегрировать программное обеспечение с правительственными платформами «к концу календарного года» для сбора разведывательной информации. Однако разработка протекает медленнее ожиданий.