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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 21:58
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США признались в использовании ИИ для уничтожения целей в Сирии и Ираке

Используется машинное обучение
Пентагон признался, что с 2017 года развивает технологии машинного обучения для идентификации целей при проведении авиаударов. Такие разработки ведутся в рамках проекта Project Maven.
США признались в использовании ИИ для уничтожения целей в Сирии и Ираке

© Ferra.ru

По заявлениям Министерства обороны США, эти технологии эффективны, так как позволяют наносить точечные удары: только в 2024 году Штаты нанесли 85 авиаударов по объектам в Ираке и Сирии. И с 2017 Пентагон искал подрядчиков для реализации Project Maven.

Как отмечается, Минобороны США долгое время пыталась начать сотрудничество с Google в разработке ПО для распознавания объектов на видеозаписях, сделанных беспилотниками. Но Google отказалась ввиду бунта сотрудников, отказавшихся работать на военную машину Штатов и делать софт для боевых действий. Впрочем это не помешало другим компаниям стать подрядчиками Пентагона.

Как вспоминает издание The Register, ещё в 2017 году полковник морской пехоты Дрю Кукор заявил, что Пентагон надеется интегрировать программное обеспечение с правительственными платформами «к концу календарного года» для сбора разведывательной информации. Однако разработка протекает медленнее ожиданий.