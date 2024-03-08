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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 09:29
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США призвала прочие страны усилить давление на Китай

Некрасиво как-то получается…
Похоже, противостояние США и Китая накаляется! Вашингтон активно призывает своих союзников, включая Нидерланды, Японию, Германию и Южную Корею, усилить ограничения на доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям.

Представители американского правительства видят в этом способ закрыть лазейки в санкциях, наложенных за последние пару лет, и затормозить прогресс Китая в создании собственной полупроводниковой промышленности.

Например, США давят на Нидерланды, чтобы компания ASML перестала обслуживать сложное оборудование для производства чипов, ранее купленное китайцами.

Не забыли и про Японию – от нее требуют ограничить поставки специальных химикатов, без которых современные чипы просто не сделать. А японцы-то в этой сфере профи, вспомните хотя бы Shin-Etsu Chemical или Tokyo Ohka Kogyo.

Европа и Япония пока отвечают Вашингтону весьма сдержанно. Дескать, давайте сначала посмотрим на эффект от уже действующих санкций, а потом решим насчет новых.

А в Пекине тем временем негодуют, называя политику США не просто давлением, а «безумной абсурдной одержимостью».

Источник:Bloobmerg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#санкции
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#Китай
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#сша