США призвала прочие страны усилить давление на Китай

Представители американского правительства видят в этом способ закрыть лазейки в санкциях, наложенных за последние пару лет, и затормозить прогресс Китая в создании собственной полупроводниковой промышленности.

Например, США давят на Нидерланды, чтобы компания ASML перестала обслуживать сложное оборудование для производства чипов, ранее купленное китайцами.

Не забыли и про Японию – от нее требуют ограничить поставки специальных химикатов, без которых современные чипы просто не сделать. А японцы-то в этой сфере профи, вспомните хотя бы Shin-Etsu Chemical или Tokyo Ohka Kogyo.

Европа и Япония пока отвечают Вашингтону весьма сдержанно. Дескать, давайте сначала посмотрим на эффект от уже действующих санкций, а потом решим насчет новых.

А в Пекине тем временем негодуют, называя политику США не просто давлением, а «безумной абсурдной одержимостью».