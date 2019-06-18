США призывают обновить Windows

Американское Агентство по кибербезопасности, входящее в состав министерства национальной безопасности США, выпустило предупреждение, призывающее обновить операционную систему Windows. Об этом сообщил профильный ресурс Engadget.

Специалисты агентства смогли успешно использовать уязвимость BlueKeep, чтобы взять под контроль компьютер с установленной Windows 2000.

Уязвимость BlueKeep актуальна для старых версий ОС, таких как Windows 7 и более ранних, а также Windows Server 2003 и 2008. Она уже исправлена в более свежих операционных системах Windows 8 и Windows 10.

Уязвимость позволяет получить доступ через службы Microsoft Remote Desktop и работает как сетевой червь. То есть, получив контроль над одним ПК, злоумышленник может захватить управление и над остальными устройствами в данной сети.