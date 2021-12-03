США продадут Украине штурмовики для войны на Донбассе

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США продадут Украине штурмовики для войны на ДонбассеНа случай обострения конфликта
США могут продать Украине лёгкие самолёты-штурмовики для ведения войны на Донбассе.
Такую информацию приводит издание Аргументы недели со ссылкой на Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии». Речь идёт о турбовинтовых штурмовиках Embraer EMB 314 Super Tucano бразильского производства, которые могут быть применены, если на Донбассе начнётся обострение военного противостояния.
Такие же штурмовики США поставляли Афганистану до своего ухода из страны.
Источник: Аргументы недели