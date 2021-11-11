США продаст Польше сотни использованных броневиков

Как оказалось, в рамках неё США продаст польской армии 300 использованных броневиков Cougar. Произойдёт это уже в 2022 году.

В стоимость сделки, помимо всего прочего, будут включены цена доставки и необходимых комплектующих. При этом точную сумму контракта ни одна из сторон раскрывать не стала.

Единственное, что на данный момент известно, это причин закупки Cougar. Представители оборонного ведомства Польши объяснили покупку «оперативной необходимостью».

Напомним, что Cougar относятся к классу машин с противоминной защитой. В связи с этим полноприводный автомобиль получил специальное днище, способное рассеять энергию взрывной волны. Производство броневика стартовало ещё в 2002 году.