США продаст Польше танки Abrams с устаревшими снарядами

Речь идёт о решениях, разработанных ещё 20 лет назад — в начале XXI века. При этом американцы продадут союзникам более 13,9 тыс кумулятивных боеприпасов M830A1, 6,9 тыс программируемых снарядов XM1147. Будет ещё и неизвестное количество подкалиберных снарядов KE-W A1.

Сообщается, что именно подкалиберный снаряд для польских танков был разработан ещё два десятилетия назад, В связи с этим, считают эксперты, боеприпас не сможет поражать танки с современными средствами защиты уровня российского комплекса «Реликт».

Напомним, что о намерении Польши купить у США Abrams стало известно ещё в июле 2021 года.