США продаст Польше танки Abrams с устаревшими снарядами

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США продаст Польше танки Abrams с устаревшими снарядамиКоторые изобрели ещё пару десятилетий назад
В сети появилась информация о том, что в США всё же одобрили продажу Польше танков M1A2 Abrams. Правда, заказчик получит танки, оснащённые устаревшими снарядами.
Речь идёт о решениях, разработанных ещё 20 лет назад — в начале XXI века. При этом американцы продадут союзникам более 13,9 тыс кумулятивных боеприпасов M830A1, 6,9 тыс программируемых снарядов XM1147. Будет ещё и неизвестное количество подкалиберных снарядов KE-W A1.
Сообщается, что именно подкалиберный снаряд для польских танков был разработан ещё два десятилетия назад, В связи с этим, считают эксперты, боеприпас не сможет поражать танки с современными средствами защиты уровня российского комплекса «Реликт».
Напомним, что о намерении Польши купить у США Abrams стало известно ещё в июле 2021 года.
Источник: Defence24