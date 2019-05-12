США продемонстрировали свою защиту от российских баллистических ракет

Во время учений «Грозный щит» стран НАТО американские военные провели испытания противоракеты SM-3. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В ходе учений тринадцать кораблей стран НАТО отрабатывает обнаружение и уничтожение баллистических ракет различного типа. В рамках испытаний американский эсминец Roosevelt у берегов Шотландии успешно совершил запуск SM-3. Противоракета предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

МИД России ранее назвал «настораживающими» планы США по SM-3, поскольку та может угрожать силам ядерного сдерживания. США планируют развернуть SM-3 в Польше и Румынии в качестсве ответа на потенциальные баллистические угрозы от Ирана и России.