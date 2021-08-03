США продемонстрируют России возможности своего флота

С соответствующим заявлением выступило командование ВМС США. Как сообщается, главная задача — показать вероятному противнику — Китаю и России, что «…США сохраняют высокий уровень боеготовности благодаря, а не вопреки присутствию в разных уголках земного шара», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в учениях участвуют авианосцы, атомные стратегические субмарины, палубная и морская авиация, морская пехота — всего около 25 тысяч военнослужащих. Также отмечается, что подобные учения проводились в 1981 году. Задача стояла такая же: показать вероятному противнику возможности американских ВМС.