США продемонстрируют России возможности своего флота

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США продемонстрируют России возможности своего флотаПодобные учения проводились в 1981 году
В США готовятся к самым масштабным за последнее время военно-морским учениям. Они пройдут одновременно в 17 часовых поясах. Отмечается, что участвовать в учениях будет 36 боевых кораблей, находящихся в подчинении пяти флотов. Количество техники и личного состава говорит о действительно глобальной демонстрации своих сил. Отмечается, что учения продлятся до 16 августа.
С соответствующим заявлением выступило командование ВМС США. Как сообщается, главная задача — показать вероятному противнику — Китаю и России, что «…США сохраняют высокий уровень боеготовности благодаря, а не вопреки присутствию в разных уголках земного шара», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что в учениях участвуют авианосцы, атомные стратегические субмарины, палубная и морская авиация, морская пехота — всего около 25 тысяч военнослужащих. Также отмечается, что подобные учения проводились в 1981 году. Задача стояла такая же: показать вероятному противнику возможности американских ВМС.