США продлила санкции против Huawei до 2021 года

В связи с новым запретом, Huawei будет лишена возможности до мая следующего года как поставлять собственную продукцию на территорию США, так и иметь какие-либо партнерские отношения с американскими компаниями, такими как Google, Microsoft и т.д., которые, в свою очередь, предоставляют важнейшие лицензии и программное обеспечение.

Правда, стоит отметить, что данный запрет хоть и действует с мая 2019 года, исполняется он все же не до конца, так как Huawei получила временные лицензии от министерства торговли США. Но учитывая, что срок последней из таких временных лицензий истекает 15 мая 2020 года, встает вопрос, каково будущее китайского производителя и будет ли США продлевать действие лицензии.