США продолжат совместное космическое исследование с Россией

Эксперт отметила, что на сегодняшний день уже были проведены несколько подобных исследований. При этом прямо сейчас NASA готовится провести новый раунд тестирования совместно с российскими партнёрами.

Что интересно, подобные исследования не требуют выхода в космос — их без труда можно провести непосредственно на Земле.

Напомним, что ранее на сайте американского космического агентства появилась публикация о невозможности существования Международной космической станции (МКС) без России. Не последнюю роль в этом играет и то, что станция неразборная.