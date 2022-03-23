США продолжат совместное космическое исследование с Россией

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США продолжат совместное космическое исследование с РоссиейОно связано с пребыванием космонавтов в изоляции
Американский специалист и заместитель главы NASA Кейт Лейдерс рассказала о том, что Соединённые Штаты продолжат заниматься совместными с Россией исследованиями в области психологического здоровья людей в условиях изоляции в космосе.
Эксперт отметила, что на сегодняшний день уже были проведены несколько подобных исследований. При этом прямо сейчас NASA готовится провести новый раунд тестирования совместно с российскими партнёрами.
Что интересно, подобные исследования не требуют выхода в космос — их без труда можно провести непосредственно на Земле.
Напомним, что ранее на сайте американского космического агентства появилась публикация о невозможности существования Международной космической станции (МКС) без России. Не последнюю роль в этом играет и то, что станция неразборная.