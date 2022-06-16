США профинансируют эти три VPN-сервиса

Таким образом, якобы, они хотят помочь россиянам получать доступ к запрещённым в стране ресурсам. Речь идёт о сервисах nthLink, Psiphon и Lantern.

Стоит отметить при этом, что у того же nthLink количество пользователей из России выросло в несколько раз с конца февраля, а Psiphon и Lantern используют более 1,3 и 1,5 млн пользователей в день и в месяц соответственно.

Напомним, что около двух недель назад Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и ряда других сервисов. Связано это, якобы, с нарушением ими действующего российского законодательства.