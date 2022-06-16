США профинансируют эти три VPN-сервиса

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США профинансируют эти три VPN-сервисаВсе они пользуются популярностью в России
Сразу пять источников, являющихся приближёнными к американским властям, заявили о финансировании правительством Соединённых Штатов сразу трёх популярных VPN-сервисов.
Таким образом, якобы, они хотят помочь россиянам получать доступ к запрещённым в стране ресурсам. Речь идёт о сервисах nthLink, Psiphon и Lantern.
Стоит отметить при этом, что у того же nthLink количество пользователей из России выросло в несколько раз с конца февраля, а Psiphon и Lantern используют более 1,3 и 1,5 млн пользователей в день и в месяц соответственно.
Напомним, что около двух недель назад Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и ряда других сервисов. Связано это, якобы, с нарушением ими действующего российского законодательства.