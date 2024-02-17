Опубликовано 17 февраля 2024, 01:48
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США прокомментировали запуск Россией «секретного военного спутника»Второго по счёту
Американское издание ArsTechnica сообщило о запуске Россией «военного спутника», доставленного на орбиту двухступенчатой ракетой-носителем «Союз-2-1в».
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Спутник «Космос-2575» якобы доставлен в военных целях, пуск состоялся 9 февраля с космодрома Плесецк. Американские обозреватели связывают запуск на орбиту этого спутника с запущенным 27 декабря 2023 года «Космосом-2574» и отмечают, что оба спутника имеют одну и ту же миссию. Разумеется, ничего конкретного не сказано.
Издание уверяет, что власти и общественность США будут пристально следить за тем, как эти спутники будут действовать.