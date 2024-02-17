США прокомментировали запуск Россией «секретного военного спутника»

Спутник «Космос-2575» якобы доставлен в военных целях, пуск состоялся 9 февраля с космодрома Плесецк. Американские обозреватели связывают запуск на орбиту этого спутника с запущенным 27 декабря 2023 года «Космосом-2574» и отмечают, что оба спутника имеют одну и ту же миссию. Разумеется, ничего конкретного не сказано.

Издание уверяет, что власти и общественность США будут пристально следить за тем, как эти спутники будут действовать.