США провели испытания нового типа ракет

Испытания провели в тот же день, когда Джо Байден выразил беспокойство относительно китайского гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковых систем воздушного базирования будет несколько. Среди прочего американцы продолжают работать над относительно небольшой ракетой HAWC, которую смогут нести истребители: успешные тесты этой ракеты провели не так давно.

При этом Вашингтон порой сталкивается с трудностями в разработке другого комплекса — AGM-183A ARRW. Носителем этой ракеты должен выступать, в частности, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.