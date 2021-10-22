США провели испытания нового типа ракет

Наука и технологии
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США провели испытания нового типа ракетОни будут использоваться на суше, воде и воздухе
О разработке американцами новых гиперзвуковых систем было известно заранее. Пентагон хочет вооружить новыми ракетами свои сухопутные войска, флот и ВВС, а два дня назад США провели три испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия, которые послужат основой для разработки новых систем. Все три теста назвали успешными.
Испытания провели в тот же день, когда Джо Байден выразил беспокойство относительно китайского гиперзвукового оружия.
Гиперзвуковых систем воздушного базирования будет несколько. Среди прочего американцы продолжают работать над относительно небольшой ракетой HAWC, которую смогут нести истребители: успешные тесты этой ракеты провели не так давно.
При этом Вашингтон порой сталкивается с трудностями в разработке другого комплекса — AGM-183A ARRW. Носителем этой ракеты должен выступать, в частности, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.
Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-holds-three-tests-advance-hypersonic-weapon-programs-pentagon-says-2021-10-21/