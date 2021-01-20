США провели совместное учение с НАТО по прорыву российского ПВО на Чёрном море

Таким образом, зарубежные вооружённые силы могли выполнить миссию, в рамках которой они отрабатывали прорыв российской противовоздушной обороны (ПВО) в регионе, сообщает Lenta.ru.

В свою очередь издание Air Force Magazine пишет, что проведённые учения продемонстрировали способность боевой авиации США и их союзников по НАТО к генерации «огневой мощи внутрь района, который противник считает защищённым с помощью технологии блокирования, ограничения и воспрещения доступа и маневра».

Напомним, что ранее, в сентябре 2019 года, командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган уже заявлял, что американские военные имеют план по прорыву многослойной ПВО России в Калининградской области.