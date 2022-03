США раскритиковали производителя электромобилей Tesla за загрязнение атмосферы Земли

Одной из самых «отличившихся» оказалась Tesla. По сообщениям, специалисты As You Sow оценили её деятельность как равную нулю. То есть компания не только ничего не делает для борьбы с углеродным следом, но даже не поставила до сих пор никаких целей для снижения общей температуры климата на 1,5 градуса по Цельсию к 2050 году. Такая же оценка и у одной из крупнейших американских компаний Berkshire Hathaway inc, в состав которой входит ряд известных предприятий, в частности, Duracell.

Выше всех агентство оценило Microsoft, которая получила 17 баллов с индексом «A» — это значит, что компания выполняет все необходимые требования в борьбе с парниковыми выбросами и вся её отчётность прозрачна.

На втором месте Pepsico — 16 «А», на третьем Ecolab — 16 «А-», четвёртое у Alphabet (владеющей Google) — 13 «В», на пятом Apple — 12 «B-».