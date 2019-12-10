США раскроют гостайну о космосе для запугивания врагов

”Рассекречивание части того, что в настоящее время хранится в безопасных хранилищах, было бы хорошей идеей”, — рассказала чиновница, при это даже не уточнив, о каких именно военных программах идет речь. Правда, госпожа Барретт все же уточнила, что рассекречивание архивных документов может начаться уже в 2020 году.

Defense News при этом отмечает, что публикация секретной информации нацелено не в последнюю очередь на отъем у России и Китая возможности вербовки граждан США для сбора секретных данных.