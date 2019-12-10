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США раскроют гостайну о космосе для запугивания врагов
А также лишения их возможности вербовать американцев
Американское издание Defense News опубликовало материал, в котором говорится о высказываниях министра ВВС США Барбары Барретт, согласно которым Соединенным Штатам необходимо рассекретить множество собственных секретных данных, касающихся военных космических программ. По мнению министра, все это необходимо для устрашения вражеских вооруженных сил.
”Рассекречивание части того, что в настоящее время хранится в безопасных хранилищах, было бы хорошей идеей”, — рассказала чиновница, при это даже не уточнив, о каких именно военных программах идет речь. Правда, госпожа Барретт все же уточнила, что рассекречивание архивных документов может начаться уже в 2020 году.
Defense News при этом отмечает, что публикация секретной информации нацелено не в последнюю очередь на отъем у России и Китая возможности вербовки граждан США для сбора секретных данных.