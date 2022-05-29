Наука и технологии
Сегодня в 08:38
1 мин.

США раскрыли сроки тестирования собственной беспилотной подлодки

Внезапно, случится это уже в самое ближайшее время
Глава программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз поделился планами Соединённых Штатов на испытания собственной беспилотной подводной лодки.
США раскрыли сроки тестирования собственной беспилотной подлодки

Оказалось, что 80-тонное судно Orca будет протестировано уже текущим летом. Это та самая модель, которую оснастили 34-футовым (около 10 метров) модулем полезной нагрузки. Он необходим в том числе для скрытого размещения мин и других грузов.

Известно, что сразу пять таких аппаратов строит компания Boeing. При этом первичные испытания аппарата прошли ещё в апреле.

Ожидается, что Orca будут транспортировать с военно-морских баз, а не подводными лодками. Связано это с достаточно крупными габаритами новинки.

Напомним, что новейшая дизель-электрическая подлодка способна развивать скорость до 15 км/ч, находясь при этом под водой на глубине до 3,3 тыс метров.

Новости партнеров
Новости партнеров