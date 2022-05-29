США раскрыли сроки тестирования собственной беспилотной подлодки

Оказалось, что 80-тонное судно Orca будет протестировано уже текущим летом. Это та самая модель, которую оснастили 34-футовым (около 10 метров) модулем полезной нагрузки. Он необходим в том числе для скрытого размещения мин и других грузов.

Известно, что сразу пять таких аппаратов строит компания Boeing. При этом первичные испытания аппарата прошли ещё в апреле.

Ожидается, что Orca будут транспортировать с военно-морских баз, а не подводными лодками. Связано это с достаточно крупными габаритами новинки.

Напомним, что новейшая дизель-электрическая подлодка способна развивать скорость до 15 км/ч, находясь при этом под водой на глубине до 3,3 тыс метров.