США рассказали, какой город Россия атакует в случае Третьей мировой войны

”Это единственный наиболее важный узел для перемещения тяжелой техники на европейский театр потенциальных военных действий. Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США”, — сообщает автор статьи Эндрю Метрик.

Отмечается, что другие европейские порты имеют более крупный размер, что делает их чуть более устойчивыми к точечным атакам. По словам Метрика, данная европейская логистика не была критична во время Холодной войны, но это привело к появлению у России крылатых ракет высокой точности, которые обладают способностью запускаться из российских бассейнов и достигать европейские цели.