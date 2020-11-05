США рассказали о грядущей атомной подлодке нового поколения

Компания BWX Technologies, к слову, занимается производством ядерных реакторов для американских субмарин и авианосцев. Глава компании поделился, что новая атомная подлодка в диаметре будет идентична кораблям типа Columbia. Напомним, что ширина таких кораблей соответствует 12,8 метрам.

В то же время, в самом издании отмечается, что диаметр субмарин типа Virginia оценивается в 10,5 метров. ”Более широкий корпус для подводных лодок может улучшить такие характеристики, как скрытность, что позволяет корабельным конструкторам создавать более звукопоглощающие технологии и позволяет разрабатывать системы для увеличения скорости лодки”, — сообщается в публикации USNI News.