США рассказали о новой торпеде, созданной для борьбы с российским флотом

Стоит отметить, что повышение боевых качеств подлодок необходимо США в первую очередь в связи с развитием флотов России и Китая. Так как эти две страны, являющиеся основными геополитическими конкурентами Вашингтона, активно развивают свои подводные силы, американцы также не могут позволить себе расслабиться. Более того, по словам экспертов, новая разработка Соединенных Штатов вполне может заставить вероятного противника бежать с поля боя.

На данный момент главным отличием новой модификации Mark 48 становится аппаратура наведения Common Broadband Advanced Sonar System. Благодаря данной системе, американский флот будет способен куда эффективнее производить поиск и нацеливание на вероятного противника.