США рассказали о планах провести полёт на Луну уже в 2022 году

Данная миссия станет частью программы Artemis, заявил глава NASA Билл Нельсон. При этом стоит понимать, что данный полёт не подразумевает наличия экипажа на борту аппарата.

Сообщается, что первый этап программы Artemis подразумевает облёт корабля вокруг Луны. Общая её продолжительность составит от трёх до шести недель. На этом этапе специалисты агентства смогут проверить готовность корабля к миссии Artemis 2.

Напомним, что ранее генеральный инспектор NASA Пол Мартин поделился информацией о стоимости первого запуска сверхтяжёлой ракеты Space Launch System и космического корабля Orion. Цена вопроса — 4,1 млрд долларов.