Наука и технологии
Сегодня 10:37
США рассказали о шансах на победу в войне с Россией
И Китаем
На данный момент США могут оказывать мощное противодействие силам России и Китая только в одной крупной региональной войне. Но и эта возможность может быть устранена в ситуации, когда боевые действия против стран будут происходить одновременно на двух фронтах.
Данная информация стала известна благодаря ежегодному американскому докладу Index of U.S. Military Strength. По словам авторов, поведение России оценивается как агрессивное, а ее увеличивающиеся возможности вызывают угрозу. Подобным образом США оценили и Китай.
Так, согласно докладу, несмотря на то, что военная мощь Соединенных Штатов позволяет принимать участие в одном региональном конфликте, однако противостоять двум боевым действиям одновременно, которые к тому же находятся на разных территориях - не представляется возможным.