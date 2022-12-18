США рассказали о своём отношении к утечке на МКС

Отмечается, что потенциально подобные ситуации могут произойти не только с российским кораблём, но и с американским. И если корабль одной из сторон придёт в негодность, то на помощь может прийти партнёр.

Худшим сценарием развития ситуации в SpaceNews считают полную поломку «Союза МС-22», в силу которой аппарат не сможет вернуться на Землю и доставить космонавтов. Поэтому понадобится запуск корабля «Союз МС-23». И если его запуск не будет срочным, аппарат выйдет в космос в марте 2023 года с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом на борту.