Опубликовано 15 ноября 2025, 21:51
США рассмотрит запрет на импорт новых Apple Watch из-за патентов

Спор касается технологии измерения кислорода в крови
Международная торговая комиссия США начала новое разбирательство, чтобы определить, можно ли запретить импорт обновлённых Apple Watch. Это связано с патентным спором с компанией Masimo, которая разрабатывает технологии медицинского мониторинга.
© Raagesh C

Ранее комиссия заблокировала поставки Apple Watch Series 9 и Ultra 2 за нарушение патентов Masimo, связанных с измерением кислорода в крови. Apple убрала эту функцию, чтобы обойти запрет, а в августе вновь внедрила обновлённую технологию с разрешения таможни США.

Masimo подала иск против таможни, а Apple оспаривает запрет в федеральном апелляционном суде. Кроме того, Masimo требует до 749 миллионов долларов в федеральном суде Калифорнии за нарушение патента, а Apple выиграла минимальный вердикт в делах по патентам Masimo в Делавэре.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
