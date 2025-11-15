США рассмотрит запрет на импорт новых Apple Watch из-за патентов

Ранее комиссия заблокировала поставки Apple Watch Series 9 и Ultra 2 за нарушение патентов Masimo, связанных с измерением кислорода в крови. Apple убрала эту функцию, чтобы обойти запрет, а в августе вновь внедрила обновлённую технологию с разрешения таможни США.

Masimo подала иск против таможни, а Apple оспаривает запрет в федеральном апелляционном суде. Кроме того, Masimo требует до 749 миллионов долларов в федеральном суде Калифорнии за нарушение патента, а Apple выиграла минимальный вердикт в делах по патентам Masimo в Делавэре.