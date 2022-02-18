США разместили в Польше оборудование для защиты от беспилотников

Американская система борьбы с беспилотниками называется M-LIDS. Представляет собой боевую машину, основанную на шасси броневика Oshkosh M-ATV, вооружённую 30 мм автоматической пушкой M914, пулемётом и ракетами Coyote Block 2.

Кроме M-LIDS в аэропорту города Замосць расположили ЗРК M1097 Avenger и радар AN/MPQ-64 Sentinel.