США разрабатывает семь новых видов сверхзвукового оружия

Американское издание Aviation Week обратило внимание, что в профиле старшего эксперта по гиперзвуковому оружию Пентагона Грега Салливана в соцсети LinkedIn было указано, что он работал над проектами HACM и HCCW. И стоило только изданию обратиться к нему с просьбой расшифровать аббревиатуры, как специалист тут же удалил опубликованную ранее информацию.

Aviation Week решила опросить экспертов, чтобы узнать, что могли бы означать эти две аббревиатуры. Как вариант, были предложены следующие интерпретации: HACM вполне можно расшифровать как Hypersonic Advanced (или Air-Breathing/Air-Launched) Conventional (или Capability/Concept) Missile, а HCCW может оказаться Hypersonic Counter-Cruise Weapon, что по сути означает оружие, способное бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Напомним, что американское военное ведомство уже не раз упоминало о двух засекреченных программах гиперзвукового оружия.