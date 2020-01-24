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США разрабатывают мишени в виде российских истребителей Су-57
Стоимость одного такого аппарата — 10 млн долларов
Как стало известно, вооруженные силы США завершили наземные испытания новейшей беспилотной мишени, которая разрабатывалась для имитации полета российского истребителя последнего поколения Cу-57.
Следующий этап — проведение летных испытаний, которые запланированы уже на первый квартал текущего года. Что касательно названия устройство, то его официальное название — “Воздушная мишень пятого поколения”, но военные чаще пользуются сокращенным вариантом 5GAT. Также стоит отметить, что хоть мишень и является имитатором российского истребителя, он все же получил два полноценных двигателя от сверхзвукового учебного реактивного самолета Northrop T-38 Talon американского производства.
Если верить последним данным, стоимость серийного 5GAT составит около 10 млн долларов, при этом устройство по размерам будет чуть меньше F-16. Взлетная масса беспилотной мишени составит 4,4 тонны.