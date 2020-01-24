США разрабатывают мишени в виде российских истребителей Су-57

Следующий этап — проведение летных испытаний, которые запланированы уже на первый квартал текущего года. Что касательно названия устройство, то его официальное название — “Воздушная мишень пятого поколения”, но военные чаще пользуются сокращенным вариантом 5GAT. Также стоит отметить, что хоть мишень и является имитатором российского истребителя, он все же получил два полноценных двигателя от сверхзвукового учебного реактивного самолета Northrop T-38 Talon американского производства.