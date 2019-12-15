Наука и технологии
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США разрабатывают убийцу российских ракет С-400
Релиз новинки намечен на 2023 год
Бригадный генерал Джон Рафферти рассказал в беседе с изданием Breaking Defense о том, что в случае возникновения военных действий в Европе, разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile станет непосредственным убийцей российских систем противовоздушной обороны, таких как С-400 “Триумф”, в то время как в Тихом океане американское оружие будет применено против китайских боевых кораблей.
Так, военный генерал, ставший свидетелем первых летных испытаниях PrSM, поведал еще и о том, что разрабатываемое оружие станет одним из главных механизмов по укреплению ВВС и ВМС США в случае возникновения многодоменных операциях. Также Рафферти напомнил, что новейшая разработка должна поступить на вооружение армии США уже в 2023 году, а первое ее обновление увидит свет через два года — в 2025 году.
Напомним, что судя по последним данным, прямо сейчас максимальная дальность PrSM составляет 499 километрам, но в будущем планируется увеличить данное значение до 550 километров. Делается это в связи с тем, что США и Россия более не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.