США разрабатывают убийцу российских ракет С-400

Так, военный генерал, ставший свидетелем первых летных испытаниях PrSM, поведал еще и о том, что разрабатываемое оружие станет одним из главных механизмов по укреплению ВВС и ВМС США в случае возникновения многодоменных операциях. Также Рафферти напомнил, что новейшая разработка должна поступить на вооружение армии США уже в 2023 году, а первое ее обновление увидит свет через два года — в 2025 году.

Напомним, что судя по последним данным, прямо сейчас максимальная дальность PrSM составляет 499 километрам, но в будущем планируется увеличить данное значение до 550 километров. Делается это в связи с тем, что США и Россия более не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.