США разрабатывают защитную систему на случай запуска северокорейских ракет

США разрабатывают защитную систему на случай запуска северокорейских ракетВнимание будет уделено и потенциальной «китайской угрозе»
Экс-руководитель Космическими силами США генерал Джон Рэймонд рассказал об активной работе американских инженеров над созданием системы предупреждения на случай запуска ракет КНДР.
Фото: Reuters
Подтвердил его слова и действующий глава организации Джеймс Дикинсон. Более того, он изложил план по развёртыванию американских космических войск в Индо-Тихоокеанском регионе.
Мы активно разрабатываем систему обнаружения, которая даст нам возможность отслеживать ракеты, запускаемые военными Северной Кореи, предупреждать о ракетном нападении нас и наших союзников.
Вместе с тем армия США будет отвечать за Восточную Азию и Индо-Тихоокеанский регион. Военные намерены сосредоточить своё внимание в том числе и на КНР. Сообщается, что командующий Космическими силами США Шанс Зальцман уже заявил о важности нового вида вооружённых сил в данном регионе.