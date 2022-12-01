США разрабатывают защитную систему на случай запуска северокорейских ракет

Вместе с тем армия США будет отвечать за Восточную Азию и Индо-Тихоокеанский регион. Военные намерены сосредоточить своё внимание в том числе и на КНР. Сообщается, что командующий Космическими силами США Шанс Зальцман уже заявил о важности нового вида вооружённых сил в данном регионе.