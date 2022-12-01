Наука и технологии
07:01, 01 декабря 2022
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США разрабатывают защитную систему на случай запуска северокорейских ракет

Внимание будет уделено и потенциальной «китайской угрозе»

Экс-руководитель Космическими силами США генерал Джон Рэймонд рассказал об активной работе американских инженеров над созданием системы предупреждения на случай запуска ракет КНДР.

США разрабатывают защитную систему на случай запуска северокорейских ракет

Фото: Reuters

Подтвердил его слова и действующий глава организации Джеймс Дикинсон. Более того, он изложил план по развёртыванию американских космических войск в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мы активно разрабатываем систему обнаружения, которая даст нам возможность отслеживать ракеты, запускаемые военными Северной Кореи, предупреждать о ракетном нападении нас и наших союзников.

Джеймс Дикинсон

Вместе с тем армия США будет отвечать за Восточную Азию и Индо-Тихоокеанский регион. Военные намерены сосредоточить своё внимание в том числе и на КНР. Сообщается, что командующий Космическими силами США Шанс Зальцман уже заявил о важности нового вида вооружённых сил в данном регионе.

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