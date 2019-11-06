Наука и технологии
Сегодня 16:36
США разрабатывают защиту от лазерного боевого оружия будущего
Для этого Минобороны Соединенных Штатов объявило конкурс
Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США опубликовало пост, в рамках которого официально объявило конкурс. Его суть заключается в поиске компании, способной разработать прототип системы будущего, благодаря которой американские военные смогут защитить военную технику от атаки боевого лазера.
Так, агентство намерено создать целую защитную систему, так как по оценкам ее экспертов, уже в ближайшие 20 лет большинство армий мира будут использовать лазерные атаки для выведения из строя вражеских боевых единиц. В условиях конкурса, к слову, оговорено, что система должна быть способна обнаружить лазерное облучение, а также определить источник данного облучения и, в случае необходимости, нарушить его работу в рамках нескольких миллисекунд.
Напомним, что уже сейчас разработкой собственных систем с боевыми лазерами занимаются такие страны как Турция, Франция, США и Китай. Не отстает от них и Россия — отечественные инженеры соорудили комплекс “Пересвет”, который успешно был принят на вооружение.