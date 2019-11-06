США разрабатывают защиту от лазерного боевого оружия будущего

Так, агентство намерено создать целую защитную систему, так как по оценкам ее экспертов, уже в ближайшие 20 лет большинство армий мира будут использовать лазерные атаки для выведения из строя вражеских боевых единиц. В условиях конкурса, к слову, оговорено, что система должна быть способна обнаружить лазерное облучение, а также определить источник данного облучения и, в случае необходимости, нарушить его работу в рамках нескольких миллисекунд.

Напомним, что уже сейчас разработкой собственных систем с боевыми лазерами занимаются такие страны как Турция, Франция, США и Китай. Не отстает от них и Россия — отечественные инженеры соорудили комплекс “Пересвет”, который успешно был принят на вооружение.